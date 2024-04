Skandal w arabskim kraju, piłkarz oberwał batem. I ta reakcja ochrony

Mecz finałowy o Superpuchar Arabii Saudyjskiej, który był rozgrywany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pomiędzy Al-Hilal a Al-Ittihad zakończył się zwycięstwem tych pierwszych 4:1. Na murawie nie zabrakło wielkich gwiazd znanych z europejskich boisk. W tym spotkaniu zagrali m.in. Karim Benzema, Ruben Neves, N'Golo Kante, Bono, czy Sergej Milinković-Savić. Z wysokości trybun spotkanie oglądał natomiast Neymar, który ma ważny kontrakt z Al-Hilal. Reklama

Po zakończeniu tego spotkania doszło do nie lada skandalu. Nagle jeden z piłkarzy Al-Ittihad został zawołany przez siedzącego na trybunach kibica w białej szacie i turbanie. Gdy Abderrazak Hamdallah, bo o nim mowa, podszedł do fana, oblał go wodą, a następnie otrzymał cios batem, a po chwili kolejny.

Piłkarz oberwał batem. Skandal w finale o Superpuchar Arabii Saudyjskiej

Piłkarz i jego koledzy z drużyny wściekli się na to, co się wydarzyło. Jeden z nich chciał przeskoczyć przez barierki i odpłacić się agresywnemu kibicowi. Sam Hamdallah musiał być trzymany przez jednego z kompanów. Wszystko prawdopodobnie zaczęło się od wyzwisk w kierunku piłkarza, który zareagował oblaniem kibica wodą. W tym momencie doszło do eskalacji.

Znajdująca się w pobliżu ochrona zareagowała bardzo biernie. Doszło do fizycznego ataku kibica na piłkarzu, a osoby mające dbać o porządek i bezpieczeństwo jedynie podeszły do agresywnego mężczyzny i w nader kulturalny sposób próbowały odciągnąć go od piłkarza i wyprowadzić z trybun.

Co ciekawe, to właśnie Abderrazak Hamdallah zdobył w tym spotkaniu jedynego gola dla drużyny Al-Ittihad. Agresywny kibic nie miał na sobie żadnych barw klubowych, więc nie wiadomo, któremu zespołowi sprzyjał. Kibice pod materiałem wideo ukazującym całe zajście byli w szoku, że ochrona potraktowała agresora w tak łagodny sposób. Reklama

Karim Benzema / Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP