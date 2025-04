Skandal rasistowski w Opolu. Nastolatek już w rękach policji, trzy zarzuty

Sportowa Polska do dziś jest w szoku po scenach, jakie kilka dni temu miały miejsce w Opolu. Podczas spotkania pomiędzy miejscową Odrą a Wisłą Kraków na trybunach doszło do rasistowskiego incydentu z udziałem młodego pseudokibica. Poniżał oraz bił on czarnoskóre osoby, co uwieczniono w materiale wideo. Sprawy w swoje ręce szybko wzięła policja. Dziewiętnastolatek został zatrzymany. Teraz grozi mu wieloletnie więzienie.