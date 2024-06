Skandal podczas meczu Polek. Niemcy załamani, to nie mieści się w głowie

Reprezentantki Polski w piłce nożnej po serii dobrych wyników nie przeżywają ostatnio najlepszego czasu. "Biało-Czerwone" jeszcze nie tak dawno imponowały formą i potrafiły skompletować serię kilku spotkań bez porażki. Zaowocowało to awansem do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Nasze rodaczki przepustkę wywalczyły zresztą w kapitalnym stylu, bo drugie Serbki odstawiły aż na sześć punktów. Pozwalało to kibicom marzyć o sukcesach. Oczywiście są one możliwe, jednak wciąż potrzeba trochę cierpliwości. Doskonale pokazują to ostatnie potyczki w ramach eliminacji do kobiecego Euro. Z Islandią oraz Austrią podopieczne Niny Patalon nie miały żadnych szans. W piątek natomiast wybrały się na trudny teren do Niemiec.

