Skandal po meczu Brazylii. Neymar dostał prosto w głowę, ledwo go zatrzymano

Piłkarska reprezentacja Brazylii eliminacje do MŚ 2026 rozpoczęła bez niespodzianki - i rozbiła 5:1 drużynę Boliwii w pierwszej połowie września . Potem przyszło skromne zwycięstwo 1:0 nad Peruwiańczykami, natomiast ostatnia potyczka z Wenezuelą... zakończyła się sporym potknięciem.

" Canarinhos " co prawda od 50. minuty prowadzili po trafieniu Gabriela, natomiast ostatecznie wypuścili możliwość zgarnięcia trzech punktów z rąk po tym, jak w 85. minucie Edersona pokonał Eduard Bello. Remis ewidentnie nie usatysfakcjonował brazylijskich kibiców...

Neymar trafiony w głowę. Szał gwiazdora reprezentacji Brazylii

Neymar stanął tuż przed wejściem do tunelu i zaczął krzyczeć w kierunku trybun - być może skłonny byłby i nawet ruszyć w stronę publiczności, ale jego kolega z zespołu, Marquinhos, z którym zresztą do niedawna dzielił również klubową szatnię w PSG, praktycznie przepchnął go dalej, chcąc zapewne uniknąć eskalacji zdarzeń.