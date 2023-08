Zambia na tegorocznym mundialu trafiła do grupy C, która swoje mecze rozgrywała w Nowej Zelandii. Zambijki wyraźnie uległy Japonii i Hiszpanii, przegrywając oba mecze 0:5, ale dokonały historycznej w skali swojego kraju rzeczy w ostatnim meczu grupowym z Kostaryką. Wygrały 3:1, zaliczając pierwsze w historii państwa zwycięstwo na mistrzostwach świata kobiet.

MŚ kobiet. Trener Zambii oskarżony o molestowanie seksualne

Dwa dni przed tym spotkaniem miało jednak dojść do obrzydliwych scen. W czasie treningu selekcjoner Bruce Mwape miał "pocierać rękami klatkę piersiową" jednej z zawodniczek. Do FIFA trafiła w tej sprawie oficjalna skarga, co w rozmowie z BBC potwierdził rzecznik prasowy.