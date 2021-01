Sir Alex Ferguson przez lata związany był z Manchesterem United. Teraz media obiegły jego słowa na temat problemu z demencją starczą wśród byłych piłkarzy. - Ludzie tacy jak ja są winni piłce, aby zobaczyć, czy jest coś, co możemy zrobić – powiedział Ferguson.

Były szkocki piłkarz i trener niedawno obchodził swoje 79. urodziny. Przed trzema laty doznał wylewu, a teraz sam alarmuje w sprawach zdrowotnych. Sir Alex Ferguson postanowił bliżej przyjrzeć się problemom demencji starczej wśród byłych zawodników.

Według analiz demencja faktycznie staje się coraz większym problem w tej grupie społecznej. Jak podaje Sky Sport, aż pięciu angielskich triumfatorów mistrzostw świata z 1966 roku zmagało się tą przypadłością. Chodzi między innymi o sir Roberta "Bobbiego" Charltona, u którego demencję zdiagnozowano na końcu minionego roku.

"Nie wiem, co robi Stowarzyszenie Zawodowych Piłkarzy, ale LMA (związek zawodowy Premier League, EFL i menedżerów drużyn narodowych - przyp. red.) jest zaniepokojony. [...] Musimy zobaczyć, co możemy zrobić, aby pomóc. Piłka nożna ma obowiązek przyjrzeć się sytuacji. Ludzie tacy jak ja są winni piłce, aby zobaczyć, czy jest coś, co możemy zrobić" - powiedział Ferguson dla "Daily Mail".

Chodzi przede wszystkim o opracowanie strategii monitorowania oraz ochrony długoterminowej zawodników.

W minionym roku przeprowadzono badania, które wykazały, że byli piłkarze są trzy i pół raza bardziej narażeni na śmierć z powodu zwyrodnieniowych urazów mózgu.

""Główka" jest częścią piłki nożnej, która istnieje od ponad stu lat i nie można jej zlikwidować, ale myślę, że łatwo byłoby ją zredukować podczas treningów" - dodał sir Alex Ferguson.

