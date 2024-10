Siemieniec to najlepszy polski trener. I przyszły selekcjoner?

Kończył się wrzesień, przeszedłem się na Arenę Lublin, gdzie w środku tygodnia przyjechała Jagiellonia. Chciałem na własne oczy zobaczyć, jak Adrian Siemieniec radzi sobie z pierwszym poważniejszym kryzysem w trenerskiej karierze. Kilka miesięcy wcześniej wygrał mistrzostwo Polski. Wszyscy mówili, że to Ted Podlasso. Przemawiał językiem serialowego Teda Lasso, na którego wzór w szatni wieszał napis „Believe”. W tym samym czasie pewnie robiło to ze stu innych trenerów klubów z Polski, Anglii, Stanów Zjednoczonych, Danii czy innej Mołdawii, w końcu był i chyba wciąż jest to hit serwisów streamingowych. Ale na naszym rynku Siemieniec wyróżniał się autentycznością, kupował normalnością, zbudował relację: nie tylko z piłkarzami Jagi, dyrektorem Masłowskim, prezesem Pertkiewiczem, trybunami na Podlasiu, ale też z niedzielnym widzem Ekstraklasy, który zwyczajnie go polubił. Widział w nim tego uśmiechniętego Teda Podlasso.

