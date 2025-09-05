Show we Wrocławiu, Ukraińcy próbowali. Mbappe i spółka mogą się cieszyć

W najlepsze trwają kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Po kilku spotkaniach są już zespoły, które są w grupach złożonych z pięciu drużyn. Wśród nich znajduję się reprezentacja Polski, która w czwartek zanotowała bardzo ważny remis z Holandią.

Nieco inaczej wygląda sytuacja grup czterozespołowych, bowiem te rozpoczęły kwalifikacje dopiero przy okazji wrześniowego zgrupowania. W gronie takich reprezentacji znajduję się m.in. Francja i Ukraina. Zespoły te zmierzyły się ze sobą w piątek na stadionie we Wrocławiu. Zdecydowanym faworytem byli niedawni półfinaliści Euro 2024, Francuzi.

Spotkanie rozpoczęło od wolnej gry. Obie drużyny próbowały wybadać rywala, co udowadniało budowanie akcji atakiem pozycyjnym. Z czasem tempo podkręcała jednak Francja. To przyniosło efekt już w 10. minucie. Na lewej stronie z piłką znalazł się Bradley Barcola, który świetnym podaniem w pole karne wypatrzył Michaela Olise. Zawodnik Bayernu Monachium uderzeniem lewą nogą pokonał Anatoliy'ego Trubina.

Co więcej, parę minut później ten sam piłkarz mógł podwyższyć wynik na 2:0. Świetną interwencją popisał się Trubin. Ukraina mimo takiego początku przeciwników próbowała znaleźć sposób na wyrównanie wyprowadzając szybkie ataki. To nie było zbyt łatwe, gdyż świetnie spisywała się defensywa Francji, przez co przez całą połowę nie zanotowali chociażby jednego strzału.

Podopieczni Didiera Deschampsa grali dalej swoje. Budowali szybkie ataki i wielokrotnie pojawiali się w polu karnym Ukraińców, próbował Mbappe, czy Tchouameni. Ich strzały nie znalazły jednak drogi do bramki.

W 41. minucie szansę ponownie miał piłkarz Realu Madryt. Znalazł się na dogodnej pozycji w polu karnym, lecz przespał swoją okazję do strzału, przez co uderzenie zostało zablokowane przez obrońców Ukrainy. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0.

Ukraina próbowała, brakło niewiele

Pierwsze minuty drugiej części spotkania należały do Ukrainy. Piłkarze Serhija Rebrowa zaczęli grać nieco odważniej. Podejmowali próbę szybkiego odbioru piłki Francuzom, a także starali się szybko przedostać się pod pole karne rywali. Konkretnych efektów jednak nie było. Zupełnie inaczej wyglądało to po drugiej stronie.

Atak pozycyjny Francuzów przyśpieszył Tchouameni. Z środkowej części boiska kapitalnym podaniem górą wypatrzył wybiegającego na pozycję Ousmane Dembele. Jego strzał został zatrzymany przez golkipera Ukrainy.

Nasi sąsiedzi kontynuowali dobrą grę, blisko pierwszego trafienia było w 65. minucie. Na czwarty metr dośrodkował Zinchenko, a głową uderzył Dovbyk. Piłkę z linii bramkowej wybił jednak Konate. Chwilę później Francuzi znów musieli się zacięcie bronić. Z rzutu wolnego do interwencji Maignana zmusił Sudakov. Doskonałą okazję z dobitki miał Zabarnyi, lecz z bliskiej odległości uderzył zaledwie w słupek.

Kolejne minuty zaczęły nieco przypominać początek spotkania. Tempo gry zdecydowanie zwolniło. Wykorzystać to chcieli Francuzi. W 75. minucie z własnej połowy atak wyprowadził Olise, który po chwili podaniem prostopadłym uruchomił Barcolę. Ten nie opanował odpowiednio piłki i uderzył wysoko nad bramką.

Wynik tego meczu został rozstrzygnięty kilka chwil później. W 82. minucie z okolic własnego pola karnego długim podaniem Kyliana Mbappe wypatrzył Tchouameni. Król strzelców poprzedniego sezonu La Ligi w pojedynku jeden na jeden ograł Ilya Zabarnyiego i mocnym strzałem ustalił rezultat spotkania na 2:0.

W ten sposób od trzech punktów kwalifikacje do mistrzostw świata rozpoczęli Francuzi. Ich dorobek może się zwiększyć już we wtorek, bowiem tego dnia zmierzą się z drugim grupowym rywalem, Islandią. Ukraina natomiast zagra z Azerbejdżanem.

Litwa - Malta. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kylian Mbappe AFP

Reprezentacja Ukrainy ARNE DEDERT AFP