Shakira zaskoczyła po El Clasico. "Pique nie pozwala mi na to publicznie"

Nie milkną echa emocjonującego niedzielnego "El Clasico". Jak się okazuje, mocno mecz przeżywała kolumbijska piosenkarka Shakira, która prywatnie jest w związku z piłkarzem Barcelony Gerardem Pique. Shakira opublikowała na Instagramie specjalnego posta poświęconego niedzielnym wydarzeniom na Santiago Bernabeu i postawie 35-latka.

Po "El Clasico". Shakira: Nie mówię tego tylko dlatego, że to mój mąż

- Gerard zwykle nie pozwala mi mówić takich rzeczy publicznie - przyznała na wstępie Shakira. - Ale tylko on ze swoim heroizmem może grać w ten sposób, mimo kontuzji czy bólu i jednocześnie dawać z siebie to, co najlepsze. Nie stwierdzam tak, bo to mój mąż. To po prostu najlepszy stoper na świecie. Rzekłam! - skwitowała piosenkarka.

Jak zwraca uwagę "As", Shakira publikując swój komunikat w mediach społecznościowych nie wystrzegała się złośliwości wobec Realu Madryt. Na palcach pokazała bowiem, jaki był wynik - aż 4-0 dla Barcelony.

Instagram Post