Sezon wstydu dla klubu ze 197-tysięcznego miasta. Wygrali 1 z 34 meczów sezonu i spadli z hukiem

Rzeszów to 14. największe miasto w Polsce pod względem ludności. Dane GUS z 31 grudnia 2023 roku wskazują, iż stolicę województwa podkarpackiego zamieszkuje 197 268 osób. Mimo że jest jedną z największych aglomeracji w Polsce, to na najwyższą klasę rozgrywkową w piłce nożnej w Rzeszowie czekają od prawie 50 lat. Ostatnim reprezentantem miasta z południowo-wschodniej Polski w sezonie 1975/1976 Stal. Od tamtego czasu żaden z rzeszowskich klubów nie potrafił dostać się do elity i na razie niewiele wskazuje, by za rok ten stan uległ zmianie. Na dodatek Resovia spadła do II ligi, ale nie zrobiła tego w tak złym stylu, jak jej lokalny rywal, czyli Korona Rzeszów.

Reklama