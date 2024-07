Barcelona może stracić lidera. Bajońska oferta na stole

To byłby bardzo poważny cios dla Barcelony, która w poprzednim sezonie swoją grę opierała w dużej mierze właśnie na Gundoganie. Być może wymusiłoby to także zmianę transferowych planów, które od jakiegoś czasu są bardzo jasne. Działacze są kompletnie skupieni na sprowadzeniu do Barcelony tego lata Nico Williamsa oraz Daniego Olmo. Ta dwójka zachwyciła na mistrzostwach Europy, ale wymaga także wielkiego wysiłku finansowego, bo ich koszt łączny to około 120 milionów euro.