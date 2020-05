Amerykańska liga MLS, w której występuje pięciu polskich piłkarzy, przerwany obecnie sezon ma rozgrywać w Orlando - poinformował dziennik "The Washington Post". Drużyny mają przez kilka miesięcy mieszkać w tym samym miejscu nieopodal Disney World.

Gazeta nie podaje, kiedy miałoby się rozpocząć to zgrupowanie na Florydzie ok. tysiąca osób, licząc piłkarzy, sztaby i sędziów. Napisano jedynie, że sezon zostanie wznowiony "najszybciej jak to możliwe".

Członkowie 26 klubów amerykańskiej ekstraklasy mają miesiącami przebywać z dala od rodzin i przyjaciół w ścisłej izolacji. Dopiero później mecze wróciłyby na właściwe stadiony, choć i tak odbywałyby się przy pustych trybunach.

Podobnie jak większość innych rozgrywek piłkarskich, MLS pauzuje od ok. dwóch miesięcy z powodu pandemii koronawirusa. Dotychczas udało się rozegrać zaledwie dwie kolejki.

W składach ekip MLS są: Kacper Przybyłko (Philadelphia Union), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Adam Buksa (New England Revolution), Jarosław Niezgoda (Portland Timbers) oraz Przemysław Tytoń (FC Cincinnati).

