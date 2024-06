Najlepszym zespołem w Polsce okazała się Jagiellonia Białystok . Klub z Podlasia sięgnął po pierwsze w swojej historii mistrzostwo kraju i pierwsze dla całego województwa podlaskiego. Ciekawie było także na niższych szczeblach. Zmagania na zapleczu bezapelacyjnie wygrała Lechia Gdańsk, a awans z II ligi wywalczyły Pogoń Siedlce oraz Kotwica Kołobrzeg , a po barażach dołączyła do nich Stal Stalowa Wola. Warto podkreślić także spektakularny sezon Wigier Suwałki , które zdają się wychodzić z potężnego kryzysu, a przecież jeszcze niedawno pewnie radziły sobie na poziomie I ligi. Rozgrywki centralne łączy jeden szczegół. Żadnej drużynie z Ekstraklasy, I, II, a także III ligi nie udało się rozegrać sezonu bez porażki. Inaczej było za to w rywalizacji na niższym, regionalnym poziomie, gdzie 40 klubów pozostało niepokonanych, ale z tej statystyki wyłamały się trzy województwa.

Sezon bez porażki. Te kluby w Polsce nie przegrały ani jednego meczu

Zaczynając alfabetycznie, najpierw zaglądamy do województwa dolnośląskiego . Tam pięć klubów zanotowało "sezon marzeń". Były to GKS Raciborowice (A-klasa, grupa Jelenia Góra III, 29 zwycięstw i jeden remis), Karolina Jaworzyna Śląska (A-klasa, grupa Wałbrzych I, 27 zwycięstw i trzy remisy), Orzeł II Mysłakowice (B-klasa, grupa Jelenia Góra II, 18 zwycięstw i dwa remisy), Chojnowianka II Chojnów (B-klasa, grupa Legnica III, 22 zwycięstwa w 22 kolejkach !) oraz Czarni Kondratowice (B-klasa, grupa Wrocław VI, 21 zwycięstw i jeden remis).

Kolejnym województwem jest kujawsko-pomorskie . Tam dwa kluby pozostały niepokonane. Pierwszym z nich jest Skrwa Skrwilno (A-klasa, grupa Włocławek, 20 zwycięstw i cztery remisy), a drugim Victoria Koronowo (B-klasa, grupa Bydgoszcz I, także 20 zwycięstw i cztery remisy). Za to jednego przedstawiciela w tym zacnym gronie ma województwo lubelskie . Jako jedyny "sezon marzeń" na Lubelszczyźnie zaliczył KS Drelów (B-klasa, grupa Biała Podlaska), ale za to jak spektakularny. Drużyna KS-u wygrała bowiem wszystkie 16 spotkań.

Nieco więcej przedstawicieli, bo trzech w tym zestawieniu ma za to województwo lubuskie . Są nimi Zorza Mostki (A-klasa, grupa Zielona Góra I, 26 zwycięstw w 26 kolejkach! ), Znicz Trzemeszno Lubuskie (B-klasa, grupa Gorzów Wielkopolski III, 14 zwycięstw i dwa remisy) oraz Odra II Bytom Odrzański (B-klasa, grupa Nowa Sól, 25 zwycięstw i jeden remis).

W województwie małopolskim ostały się za to cztery niepokonane kluby. Sezon bez porażki zaliczyły Michałowianka Michałowice (A-klasa, grupa Kraków I, 23 zwycięstwa i trzy remisy), LKS Uście Gorlickie (A-klasa, grupa Nowy Sącz-Gorlice, 21 zwycięstw i trzy remisy), Zieleńczanka II Zielonki (B-klasa, grupa Kraków II, 13 zwycięstw i trzy remisy), a także Orkan Niedźwiedź (B-klasa, grupa Limanowa, 15 zwycięstw i jeden remis).

Drugie pod względem największej liczby niepokonanych zespołów jest województwo opolskie , bo aż pięć klubów rozegrało "sezon marzeń" i za to wszystkie z B-klasy. Mowa o Polonii Przylesie (grupa Opole IV, 17 zwycięstw i pięć remisów), Piaście Opole (grupa Opole V, 15 zwycięstw i pięć remisów), LZS-ie Żywocice (grupa Opole VII, 18 zwycięstw i dwa remisy), LZS-ie II Racławiczki (grupa Opole VIII, 20 zwycięstw w 20 kolejkach! ) oraz LZS-ie Polski Świętów (grupa Opole X, 23 zwycięstwa i jeden remis).

Liderem w liczbie niepokonanych zespołów jest za to województwo podkarpackie. Tam aż sześć drużyn nie zaznało goryczy porażki. W tym przypadku również wszystkie pochodzą z poziomu B-klasy. Do tego grona należą Inter Gnojnica (grupa Dębica I, 14 zwycięstw i cztery remisy), Lotniarz Bezmiechowa (grupa Krosno I, 16 zwycięstw i sześć remisów), Victoria Stary Dzików (grupa Lubaczów, 17 zwycięstw i trzy remisy), Nafta Gaz Jodłówka (grupa Przeworsk, 18 zwycięstw i sześć remisów), Florian Ostrowy Tuszowskie (grupa Rzeszów V - Mielec, 25 zwycięstw i jeden remis) i Wilga Widełka (grupa Rzeszów VII - Kolbuszowa, 18 zwycięstw w 18 kolejkach! ).

Tylko jeden zespół zaliczył sezon bez porażki w województwie wielkopolskim . Okazał nim się Promień Opalenica z B-klasy, grupy wielkopolskiej VII. Drużna z Opalenicy nie dość, że nie przegrała, to wygrała wszystkie 22 mecze ligowe .

W sumie łącznie 40 klubów z 13 województów pozostało niepokonanych, a najwięcej, po sześć pochodziło z województwa podkarpackiego. Za to najmniej z województwa lubelskiego, podlaskiego i wielkopolskiego, ponieważ tylko po jednym. Warto też wyróżnić Chojnowiankę II Chojnów, KS Drelów, Zorzę Mostki, LZS II Racławiczki, Wilgę Widełka, Sky Białystok , KS Bestwinka oraz Promień Opalenica, bowiem tylko te osiem zespołów zakończyło swoje rozgrywki ligowe z kompletem zwycięstw. Osiem na całą Polskę, trzeba przyznać, że to nie zwykle elitarne grono.

Trzy województwa na piłkarskiej mapie Polski. Tam przegrał każdy

Wszystko dlatego, że do ostatniej kolejki ligi okręgowej grupy Płock Kasztelan Sierpc prowadził w tabeli z kompletem 19 zwycięstw i dwóch remisów. Drużyna z Sierpca w ostatniej rundzie zagrała na Stadionie Miejskim im. Bernarda Szymańskiego z Deltą Słupną i niespodziewanie została rozbita aż 0:5. To przekreśliło szanse Kasztelana na "sezon marzeń" i na uratowanie honoru województwa mazowieckiego. Ostatecznie sierpczanie i tak z przewagą 10 punktów właśnie nad Deltą wywalczyli awans do III ligi.