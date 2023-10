Setki milionów na narodowe piłkarskie centrum. Zostanie zbudowane do 2027 roku

PZPN wysłał wcześniej wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki, w którym zwrócił się o pozyskanie środków ministerialnych mających pomóc w zrealizowaniu inwestycji. Wniosek spotkał się z pozytywnym rozpatrzeniem i nic już nie stoi na przeszkodzie, aby Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Płłki Nożnej faktycznie powstało.

Siedzibą centrum będzie Otwock, gdzie ma powstać aż osiem boisk z nawierzchnią trawiastą, a także dodatkowo boisko pod dachem. W ramach inwestycji będą także przygotowane miejsca do uprawiania innych odmian piłki nożnej - hala do futsalu oraz boiska do piłki plażowej, zarówno otwarte, jak i zadaszone. Nie zabraknie też m.in. miejsca na centrum medyczne, hotel, a także bursę dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego.