Serhij Stachowski, były ukraiński tenisista, który walczy o swój kraj w obliczu rosyjskiej inwazji, nie mógł pozostać obojętny na wypowiedzi Antonio Conte. Włoski trener użalał się niedawno na konferencji prasowej przed meczem Tottenhamu nad losem rosyjskich sportowców dotkniętych rozmaitymi sankcjami po inwazji Rosji na Ukrainę.

Wypowiedzi Antonio Conte spotkały się z ostrą ripostą Serhija Stachowskiego

- Nie jestem przekonany, czy rozumiesz sytuację na Ukrainie. W przeciwnym wypadku, nie wyobrażam sobie byś komentował tę sprawę w taki sposób. Nie wyobrażam sobie, byś żałował rosyjskich sportowców i przedsiębiorców. Tysiące Ukraińców musiało porzucić swoje domy i uciekać w wyniku rosyjskiej inwazji. Tysiące przeszły piekło w swoich miastach, które były bombardowane przez rosyjskie lotnictwo i artylerię. Obudź się, proszę. Rosjanie muszą wziąć na siebie winę za destrukcję i zbrodnie popełniane na Ukrainie - napisał Włochowi Stachowski.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Kamil Glik kupił karetkę, która będzie transportować pacjentów z Ukrainy Polsat News

Ukraiński tenisista odniósł się w ten sposób do słów Conte na konferencji prasowej. Włoch ubolewał nad losem rosyjskich sportowców, którzy w wielu dyscyplinach sportu muszą się liczyć konsekwencjami, po agresji Rosji na Ukrainę. - To bardzo smutne, że ta trudna sytuacja, wojna między Rosją i Ukrainą, wpływa na sport i na futbol - stwierdził Conte. - Myślę, że to nie jest sprawiedliwe. Wiem, jak ciężko pracują na co dzień.