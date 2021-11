Sergio Aguero trafił do szpitala. Partnerka piłkarza opublikowała wzruszające zdjęcie

Podczas meczu Barcelony z Deportivo Alaves Sergio Aguero uskarżał się na ból w klatce piersiowej . Sprawa została potraktowana bardzo poważnie - zawodnik zszedł z boiska i został przewieziony do szpitala. Jak później poinformował klub w oficjalnym oświadczeniu, piłkarza poddano badaniom diagnostycznym, które wykazały, że cierpi na arytmię serca.

Według dziennika "Sport" Aguero już wcześniej, przed meczem z Dynamem Kijów, sygnalizował problemy natury kardiologicznej. Jednak wówczas mimo to dostał pozwolenie na pojawienie się na murawie.



Piłkarz już od jakiegoś czasu ma kłopoty zdrowotne. W połowie września wrócił do treningów po kontuzji łydki. Zadebiutował w koszulce Blaugrany i wystąpił w kilku meczach. Teraz czeka go dłuższa przerwa od gry . Ma ona wynieść co najmniej trzy miesiące.

Partnerka Sergia Aguero zabrała głos. Pokazała zdjęcie ze szpitala

Wyrazy wsparcia dla Sergia płyną od kibiców oraz innych piłkarzy. Z dobrym słowem pospieszyli m.in. Gabriel Jesus, Nigel de Jong, Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano, Sergi Roberto, Pedri Gonzalez, Gerard Pique, David de Gea, Luka Modric i Ferran Torres.



Głos zabrała także partnerka zawodnika Barcelony. Na Instagramie opublikowała zdjęcie ze szpitala, na którym trzyma za rękę ukochanego. "Dziś bardziej niż kiedykolwiek. Kocham cię" - napisała Sofia Calzetti.

Tym samym położyła kres plotkom, jakoby ona i Aguero rozstali się. Spekulowano, że powodem rzekomego rozejścia się ich dróg była relacja, jaką piłkarz miał nawiązać z argentyńską gwiazdą, Lali Esposito.

W szpitalu, tuż przy łóżku Sergia, czuwała nie tylko Sofia, ale też rodzina zawodnika z jego matką na czele. Adriana Aguero zdecydowała się na publiczne, wzruszające wyznanie.



Nigdy nie było ci łatwo, aniołku, odkąd byłeś małym chłopcem. Życie przetestowało cię po raz kolejny i zdasz ten test, jak zawsze. Ty nigdy się nie poddajesz - napisała.

