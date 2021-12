W rozmowie z "Radio con Vos" kardiolog zajmujący się Sergio Aguero ujawnił szczegóły jego stanu i przyczyny, dla których musiał zrezygnować z zawodowego uprawiania sportu. W środę Argentyńczyk, dotychczas piłkarz Barcelony, poinformował na konferencji prasowej, że musi skończyć z grą w piłkę z powodu problemów kardiologicznych.

Sergio Aguero ma bliznę na sercu

- Kiedy zostały mu zrobione szczegółowe badania, okazało się, że Aguero ma małą bliznę na sercu - wyjaśnił lekarz. To właśnie ta blizna ma mieć związek ze zdiagnozowaną u Aguero arytmią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sergio Aguero: Ostatnią bramkę w karierze strzeliłem Realowi Madryt. WIDEO © 2021 Associated Press

Specjalista zajmujący się Aguero odniósł się też do pojawiających się plotek, że kłopoty kardiologiczne Argentyńczyka mogłyby mieć związek ze szczepieniem przeciwko Covid-19. Zaprzeczył tego typu doniesieniom.

Reklama

- To, co się dzieje nie ma nic wspólnego ze szczepieniem na Covid-19, czy też z samym przebyciem Covid-19. Możliwe natomiast, że ta maleńka blizna, o której wspomniano, powstała w wyniku przebycia infekcji wirusowej, którą Aguero kiedyś przechodził, w jakimś momencie swojego życia. Może nawet nie została wtedy zdiagnozowana. Nie jest to jednak efekt przejścia zakażenia koronawirusem - stwierdził lekarz.

Podkreśla też, że Aguero będzie musiał się w przyszłości cały czas pilnować. - Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Na pewno jednak będzie musiał przechodzić regularne badania kontrolne - przyznał specjalista.

Czytaj więcej: Sergio Aguero kończy karierę



JK