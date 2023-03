Serce Serba przestało bić. Uratowany pójdzie za przykładem Eriksena

Dragisa Gudelj, serbski piłkarz, który doświadczył w ostatni weekend zatrzymania akcji serca, chce wrócić do uprawiania piłki nożnej.

Cała sytuacja miała miejsce w meczu na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, czyli w spotkaniu Cordoba CF - Racing de Ferrol. W pewnym momencie 25-letni piłkarz zasłabł, a potem stwierdzono u niego zatrzymanie akcji serca. Dzięki udanej interwencji medyków i reanimacji, zawodnik odzyskał przytomność. Co więcej, Gudelj próbował nawet wrócić do gry, na co oczywiście mu nie pozwolono.