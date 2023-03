Do scen mrożących krew w żyłach doszło na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. W 11. minucie meczu Cordoba CF - Racing de Ferrol zasłabł 25-letni zawodnik gospodarzy Dragisza Gudelji. Kiedy u Serba stwierdzono zatrzymanie akcji serca, natychmiast rozpoczęto reanimację. Po odzyskaniu przytomności piłkarz próbował wyrwać się ratownikom i wrócić do gry. Niemal siłą został odwieziony do szpitala.