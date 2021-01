Były prezydent FIFA Joseph Blatter przez ponad tydzień był w śpiączce farmakologicznej po operacji serca, którą przeszedł pod koniec grudnia - przekazała szwajcarskim mediom jego córka Corinne. Jak dodała, stan 84-letniego działacza piłkarskiego powoli się poprawia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek: Paulo Sousa udowodnił, że jest dobrym trenerem (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Informacja o tym, że Blatter trafił do szpitala pojawiła się na początku stycznia. Wówczas także przekazała ją córka byłego szefa światowej federacji piłkarskiej. Wtedy jednak nie podano szczegółów. Teraz Corinne Blatter w rozmowie z CH Media wyjawiła więcej detali.



"Tuż przed świętami musiał pójść do szpitala na operację serca, która miała być standardowym zabiegiem. Ale potem wszystko się skomplikowało i sytuacja była niebezpieczna. Łącznie był w śpiączce farmakologicznej ponad tydzień, przestał wówczas reagować" - relacjonowała.



U działacza w listopadzie stwierdzono zakażenie Covid-19, ale jak zaznaczyła jego córka, nie miał zbyt wielu widocznych objawów choroby i wyzdrowiał.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Blatter to szwajcarski ekonomista i działacz sportowy, prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej w latach 1998-2015.



W związku z aferą korupcyjną w FIFA dostał od Komisji Etyki tej organizacji ośmioletni zakaz działalności w futbolu, który potem skrócony został do sześciu lat.

W listopadzie ubiegłego roku toczące się przeciwko niemu postępowanie zostało poszerzone o zarzuty dotyczące podejrzenia oszustwa, niegospodarności i przywłaszczenia. W grudniu zaś FIFA oskarża go o niewłaściwe zarządzenie finansami znajdującego się w Zurychu muzeum futbolu. Corinne Blatter przekazała, że jej ojciec o tym ostatnim nie wie, a wcześniejsze problemy odbiły się na jego zdrowiu.



"Nie jestem lekarzem ani psychologiem, ale biorąc pod uwagę wszystkie sprawy, z którymi mój ojciec musiał się mierzyć w ciągu ostatnich pięciu lat, można sobie wyobrazić, że był pod wielką presję" - zaznaczyła.



Jak dodała, obecnie zauważalne są u niego powolne, ale stałe etapy powrotu do zdrowia. W tym tygodniu opuścił on oddział intensywnej terapii.



To nie pierwszy raz, kiedy Blatter zmaga się z problemami zdrowotnymi. Na intensywnej terapii znalazł się też w 2015 roku.

Zdjęcie Sepp Blatter / AFP

an/ krys/