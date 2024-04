Sensacyjny zwrot akcji. Koniec spekulacji, kontrakt do 2026 roku podpisany

Bayern Monachium już w lutym ogłosił, że po sezonie żegna się z Thomasem Tuchelem . Od tamtej pory ani na moment nie cichną spekulacje, kto po zakończeniu sezonu obejmie trenerskie stery w ekipie "Die Roten". W dywagacjach padło do tej pory kilkanaście mniej lub bardziej wiarygodnych kandydatur .

Nagelsmann zostaje z reprezentacją Niemiec. Kontrakt przedłużony do 2026 roku

W piątek Deutscher Fussball Bund obwieścił, że Nagelsmann prolongował kontrakt z krajową federacją . Dotychczasowy wygasał z końcem finałów Euro 2024. Nowy obowiązuje do 31 lipca 2026 roku.

- To decyzja serca. I zarazem wielki zaszczyt móc trenować reprezentację narodową i pracować z najlepszymi zawodnikami w kraju. Dzięki udanym, pełnym pasji występom mamy szansę zainspirować cały kraj. Dwa zwycięstwa, z Francją i Holandią w marcu, naprawdę mnie poruszyły. Chcemy wspólnie rozegrać udane mistrzostwa Europy u siebie i nie mogę się już doczekać wraz z moim zespołem trenerskim mundialu - powiedział główny zainteresowany tuż po złożeniu podpisu.

Niemcy wystąpią w meczu otwarcia tegorocznych ME. Ich rywalem będzie reprezentacja Szkocji . Inaugurację turnieju zaplanowano na 14 czerwca w Monachium .

- Wiemy, że Julian Nagelsmann znajduje się na liście życzeń wielu dużych klubów w całej Europie. Przedłużenie umowy to silny sygnał dla DFB i reprezentacji Niemiec, że pozostanie on trenerem kadry także po Euro 2024. Drużyna narodowa jest dla niego czymś więcej niż tylko pracą, to prawdziwa sprawa bliska jego sercu - oznajmił prezes krajowej federacji, Bernd Neuendorf.