Sensacyjny zwrot akcji. Hitowego transferu do Bayernu może jednak nie być

Wszystko wskazywało na to, że Harry Kane jest już jedną nogą w Bayernie Monachium, a jego przejście do klubu z Bawarii będzie jednym z większych letnich hitów transferowych. W czwartkowy wieczór okazało się jednak, że zmiana barw u Anglika niespodziewanie stanęła pod znakiem zapytania - on sam ma poważnie zastanawiać się nad pozostaniem w Tottenhamie.