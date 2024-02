W Polsce od tygodni trwa debata na temat przyszłości Macieja Skorży i jego możliwego powrotu do Ekstraklasy. Po rozstaniu z Urawą Red Diamonds 52-latek pozostaje bez pracy, co wkrótce może się zmienić. Rąbka tajemnicy uchylił w tym temacie dyrektor sportowy Lecha Poznań - Tomasz Rząsa. Czyżby szykował się trzeci powrót Skorży do "Kolejorza"? Kibice nie mogą się już doczekać oficjalnego komunikatu na temat sytuacji utytułowanego szkoleniowca.