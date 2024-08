Sensacyjny powrót Krychowiaka?! Polak rozważa ofertę, klub z dużą historią

Zanim jednak wystąpił w pierwszej drużynie tego zespołu, to był wypożyczony do trzecioligowe Stade Reims, z którym awansował do Ligue 2. Po dwóch latach wrócił do Bordeaux i we wrześniu zadebiutował na najwyższym szczeblu we Francji. W październiku rozegrał jeszcze jedno spotkanie, a potem został znowu wypożyczony, tym razem do Nantes, który grał w Ligue 2.

