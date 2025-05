Sensacyjny powrót Jurgena Kloppa? Agent odpowiedział. Wszystko jasne

489 - w tylu spotkaniach Juergen Klopp w latach 2015-2024 poprowadził drużynę Liverpoolu . Efekt? Pod wodzą Niemca "The Reds" sięgnęli m.in. po puchar Ligi Mistrzów oraz zgarnęli mistrzostwo Anglii . Zimą zeszłego roku szkoleniowiec zapowiedział swoje odejście, po czym opuścił klub wraz z końcem sezonu.

- Kocham absolutnie wszystko w tym klubie, kocham wszystko w mieście, kocham naszych kibiców, zespół, personel. Kocham wszystko. Chodzi o to, że brakuje mi energii - mówił Klopp w emocjonalnym oświadczeniu. Niemiec niezbyt długo przebywał na bezrobociu. Już na początku bieżącego roku zajął stanowisko dyrektora współpracy międzynarodowej w Red Bullu, który zarządza m.in. klubami z Lipska czy Salzburga .

Media: Klopp przejmie giganta Serie A. Agent Niemca komentuje

Teraz agent byłego szkoleniowca Liverpoolu znów miał pełne ręce roboty. Dlaczego? We wtorek włoska gazeta "La Stampa" przekazała, że Klopp po zakończeniu obecnego sezonu zostanie trenerem... AS Romy. Niemiec miałby zastąpić na tym stanowisku Claudio Ranieriego. Co więcej, tamtejsi dziennikarze podali nawet konkretną godzinę, w której 57-latek miał podjąć decyzję. "Decyzja została podjęta już jakiś czas temu, ale Klopp dał wcześniej słowo innemu klubowi, który miał zmienić właściciela. Z racji tego, że jest człowiekiem honoru, powiedział "tak" Romie w niedzielę 18 maja o godzinie 22:57" - informowano.