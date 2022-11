Sensacyjny postulat selekcjonera Rosjan! "Jak długo mamy czekać?"

Reprezentacja Rosji po agresji tego kraju na Ukrainę pozostaje aktualnie zawieszona przez FIFA i UEFA, a co za tym idzie - znajduje się na peryferiach profesjonalnego futbolu. Mimo to "Sborna" zdołała rozegrać międzypaństwowy mecz przeciwko Kirgistanowi, a obecnie sposobi się do dwóch kolejnych, w których zmierzy się z Tadżykistanem i Uzbekistanem. Zniecierpliwiony postawą władz światowej i europejskiej piłki selekcjoner Walerij Karpin wysunął sensacyjną propozycję.