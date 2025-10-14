Sensacyjny początek w Lizbonie, a potem koncert Cristiano Ronaldo. Cios w końcówce

Portugalia kilka miesięcy temu nieco niespodziewanie sięgnęła po tytuł najlepszej drużyny w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA. Zespół prowadzony przez Roberto Martineza po rzutach karnych w finale pokonał mistrzów Europy - Hiszpanów. To pierwszy sukces Portugalczyków pod wodzę hiszpańskiego szkoleniowca, ale nie ma wątpliwości, że najważniejszym celem postawionym przed selekcjonerem jest inny turniej.

Mowa oczywiście o mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Impreza rozegrana zostanie latem 2026 roku. Najpierw trzeba się na ten mundial zakwalifikować, a Portugalia znajduje się na bardzo dobrej drodze, aby tę formalność wypełnić. Początek eliminacji dla Portugalii jest bardzo udany. Cristiano Ronaldo i spółka wygrali wszystkie trzy mecze, ale ten ostatni pozostawił pewne znaki zapytania.

Portugalia jeszcze bez awansu. Dublet Cristiano Ronaldo

W Lizbonie Portugalczycy mierzyli się z Irlandią i wydawało się, że nie powinna to być dla nich zbyt trudna przeprawa. Ostatecznie wygrali po golu w doliczonym czasie gry. Mieszane uczucia mógł mieć Cristiano Ronaldo, który z jednej strony na pewno cieszył się z wygranej zespołu, z drugiej jednak pozostała pewna rysa po zmarnowanym rzucie karnym. Szansa na poprawę przyszła bardzo szybko.

We wtorek w Lizbonie Portugalczycy zmierzyli się z Węgrami - drugim zespołem tabeli grupy F. Zaczęło się nieco zaskakująco, bo już w szóstej minucie interweniować musiał Diogo Costa. Bramkarz Porto dobrze sparował piłkę na rzut rożny. Jak się jednak okazało, była to parada brzemienna w skutkach, bo po wspomnianym stałym fragmencie gry. Piłkę w pole karne dośrodkował Szoboszlai, a najwyżej wyskoczył Szalai, który wpakował ją do siatki. W tej sytuacji bramkarz popełnił wielki błąd przy obliczeniu toru lotu piłki.

W 21. minucie kibice w Lizbonie pierwszy raz tego wieczoru mogli krzyknąć głośne "SIUUU", bo gola strzelił Cristiano Ronaldo. Kapitan Portugalii doskonale wykorzystał próbę wstrzelenia piłki przez Semedo w pole karne i z bliska wpakował ją do siatki, doprowadzając do remisu. Niedługo później byliśmy świadkami dwóch małych kontrowersji. Najpierw karnego za zagranie ręką chcieli Węgrzy, a potem Portugalczycy. W obu przypadkach obrońcy dotknęli futbolówki ręką, ale sędzia nie zdecydował się wskazać na wapno.

Gdy już wydawało się, że do przerwy będziemy mieli remis, sprawy w swoje ręce znów wziął Cristiano Ronaldo. Kapitan gospodarzy wykorzystał doskonałe dośrodkowanie w pole karne Nuno Mendesa i dokładając stopę, strzelił drugiego gola tego wieczoru. Portugalia zeszła do szatni, prowadząc 2:1 po dublecie swojego kapitana. Druga część gry mogła rozpocząć się z wysokiego "C" dla Portugalii.

Jeszcze przed upływem kwadransa Portugalczycy dwukrotnie obili słupek. Najpierw zrobił to Ruben Dias po strzale z około 30 metrów, a potem także w ten sam słupek z około 20 metrów trafił Bruno Fernandes. W 71. minucie zrobiło się bardzo groźnie pod bramką Portugalii. Znów zamieszany w atak Węgrów był Szalai, którego od dubletu dzieliły centymetry, bo tym razem to on trafił w aluminium.

Niedługo po tej akcji burzę oklasków otrzymał Cristiano Ronaldo, który został zmieniony przez Roberto Martineza. Od tego momentu niewiele się działo aż do doliczonego czasu gry. W pierwszej jego minucie obrona Portugalii była wyraźnie nieco zbyt mocno zrelaksowana, co wykorzystali goście. Piłkę z bliska do siatki wpakował Szoboszlai, doprowadzając do remisu. Ten wynik sprawia, że Portugalczycy na oficjalny awans na turniej muszą jeszcze poczekać.

Statystyki meczu Portugalia 2 - 2 Węgry Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 20 17 Strzały celne 8 7 Strzały niecelne 8 8 Strzały zablokowane 4 2 Ataki 131 65

Portugalia - Irlandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Cristiano Ronaldo, w tle Bruno Fernandes, 04.06.2025 r. MARTIN MEISSNER East News

Cristiano Ronaldo (Portugalia) i Robert Lewandowski (Polska) Foto Olimpik/NurPhoto AFP