Złota Piłka to corocznie przyznawana nagroda dla najlepszego piłkarza. W 2024 roku triumfował piłkarz Manchesteru City - Rodri. W 2025 faworytami kibiców i bukmacherów są Lamine Yamal z FC Barcelony oraz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain. Ten pierwszy zachwyca na hiszpańskich boiskach, a ten drugi doprowadził francuski klub do pierwszego zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że do grona faworytów dołączył klubowy kolega Dembele - Achraf Hakimi. Marokański obrońca zyskuje uznane wśród ekspertów. - Ma atrybuty idealnego bocznego obrońcy: maksymalną szybkość, zdolność do wykonywania powtarzających się wycieczek do przodu i do tyłu oraz umiejętność podań i dośrodkowań. Jego kondycja fizyczna jest wyjątkowa - można przeczytać na stronie dziennika.