Sensacyjne wyznanie Messiego. To był zemsta. Aż do teraz "Lewy" niczego nie podejrzewał

Do spotkania Polska - Argentyna doszło w ostatniej serii gier grupowych na ubiegłorocznym mundialu w Katarze. "Biało-Czerwoni" przegrali 0-2, ale mimo porażki po 32 lat wyczekiwania awansowali do 1/8 finału MŚ.

Po meczu wiele mówiło się o incydencie z drugiej połowy spotkania. Messi z piłką przy nodze próbował wtedy minąć Lewandowskiego, ale został sfaulowany. Kiedy Polak próbował przeprosić, został przez rywala zlekceważony.

Co stanowiło zarzewie tej zaskakującej sceny? Na to pytanie odpowiedział sam Messi. Ale zanim to uczynił, rąbka tajemnicy uchylił jego przyjaciel z boiska, Angel Di Maria.

Di Maria zdradził "sekret", Messi wszystko potwierdził. To był odwet na "Lewym"

- Nawet moja babcia zdawała sobie sprawę, że Messi celowo poszedł na konfrontację z Lewandowskim. Są ludzie, którzy czasami go nie szanują i nie zdają sobie sprawy, że jest najlepszym zawodnikiem w historii. Wtedy lepiej nic do niego mówić, ponieważ kończy się to zaognieniem sytuacji i jest jeszcze gorzej - powiedział Di Maria w filmie dokumentalnym "Mistrzowie rok później" emitowanym na antenie Star+.

Messi potwierdził tę wersję w rozmowie z ESPN. Nie próbował niczego tuszować. Wskazał na rok 2021. Gdy odbierał wtedy Złotą Piłkę powiedział, że zasłużył a nią "Lewy". Polak zarzucił mu niedługo potem nieszczerość.

- Irytowały mnie wypowiedzi Lewandowskiego. Kiedy zdobyłem Złotą Piłkę, naprawdę czułem to, co o nim powiedziałem. Zignorowałem go podczas meczu, ponieważ byłem zły. Nie powinien mówić tego, co powiedział. Tak, byłem bardzo zły. Czy celowo chciałem go przedryblować? Tak - przyznał otwarcie Argentyńczyk.

Po końcowym gwizdku panowie rozmawiali dłuższą chwilę na murawie. Jakie słowa wtedy padły? Żaden z nich do tej pory tego nie ujawnił.