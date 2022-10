Sensacyjne wieści z Włoch w sprawie Zielińskiego! A wydawało się to niemożliwe

Spotkania Romy z Napoli elektryzują kibiców obu drużyn. Zazwyczaj są bowiem niezwykle emocjonujące, a tym razem na dodatek konfrontacja ma ważne znaczenie dla układu tabeli. Po 10 kolejkach "Partenopei" są liderami, a rzymianie plasują się tuż za podium. Różnica wynosi jednak tylko cztery punkty, więc zwycięstwo Romy mogłoby sporo namieszać. Wszystko wskazuje na to, że od początku spotkania na boisku zobaczymy dwóch reprezentantów Polski. Po stronie Napoli do pierwszego składu szykowany jest Piotr Zieliński, natomiast u gospodarzy - Nicola Zalewski. 20-latek został ostatnio przestawiony przez Jose Mourinho z lewego na prawe wahadło. Na nowej pozycji radzi sobie równie dobrze, co potwierdza krążące o nim opinie, zgodnie z którymi jedną z jego największych zalet jest wszechstronność.

Talent Zalewskiego docenili również jurorzy plebiscytu "Golden Boy", organizowanego przez "Tuttosport". Polak trafił do czołowej dwudziestki zestawienia najlepszych piłkarzy świata do 21. roku życia. Nie sprecyzowano miejsca, które zajął. Wiadomo jedynie, że wygrał Gavi, a za jego plecami uplasowali się kolejno: Eduardo Camavinga, Jude Bellingham i Jamal Musiala.

AS Roma - SSC Napoli: Dwóch Polaków na boisku

Wartość Zalewskiego na rynku transferowym stale rośnie. Kwestią czasu wydaje się być, aż Polakiem zainteresują się ekipy mocniejsze od AS Roma. Włodarze klubu chcą więc zabezpieczyć swoje interesy. Jak podaje "La Gazzetta dello Sport", Zalewski otrzyma od rzymian propozycję nowego kontraktu. Obecny obowiązuje co prawda do 30 czerwca 2025 roku, ale zdolny wahadłowy ma dostać sporą podwyżkę. Kiedy bowiem parafował umowę przed rokiem, jego pozycja w zespole była znacznie słabsza, a mało kto spodziewał się, że zawodnik tak szybko się rozwinie. Według informacji "LGDS", Zalewski będzie zarabiał 1,5 miliona euro.

Największa włoska gazeta sportowa przekazuje też niezwykle ciekawe doniesienia w sprawie Piotra Zielińskiego. Według dziennikarzy, polski pomocnik może skończyć karierę w Napoli! Jego obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, co oznacza, że w chwili jej wygaśnięcia zawodnik będzie miał już 30 lat. Włosi spodziewają się, że zanim do tego dojdzie, Zieliński podpisze nowy, wieloletni kontrakt. "To będzie ostatni ważny podpis w jego karierze. Nierozerwalnie zwiąże się z niebieską koszulką" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

Według informacji gazety, dyrektor sportowy SSC Napoli Cristiano Giuntoli zaczyna już działać w tej sprawie. To poważny zwrot akcji, bo jeszcze latem wydawało się, że przygoda Zielińskiego z "Azzurri" dobiega końca. Polak bliski był transferu do West Hamu, z którego jednak ostatecznie nic nie wyszło. Został więc w Neapolu i w tym sezonie stał się jednym z liderów zespołu. W 14 meczach strzelił 4 gole i zaliczył 6 asyst.

Serie A: AS Roma - SSC Napoli. O której mecz, gdzie oglądać?

Spotkanie AS Roma - SSC Napoli rozpocznie się w niedzielę o 20:45. Transmisja w Eleven Sports 2.

Jakub Żelepień, Interia