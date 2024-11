Po tamtym spotkaniu coraz głośniej z gremialnego chóru krytyków wybijały się głosy stawiające pod znakiem zapytania przyszłość selekcjonera Michała Probierza . Konkretów jednak brakowało. Aż do teraz.

Reprezentacja Polski. Zaskakująca wiadomość. Media: PZPN "stara się" o nowego trenera

- Ostatnie wyniki Polski nie były ekscytujące. Reprezentacja prowadzona obecnie przez Michała Probierza spadła do dywizji B Ligi Narodów, wygrywając tylko jeden mecz w grupie, w której mierzyła się z Portugalią, Chorwacją i Szkocją. Jeszcze wcześniej Robert Lewandowski i jego koledzy odpadli z Euro 2024 po fazie grupowej z zaledwie jednym punktem. To wyniki mocno poniżej ostatniego, złotego cyklu polskiej piłki. Z tego powodu federacja stara się obecnie o Marco Rossiego, który w ostatnich latach osiągał doskonałe wyniki z Węgrami. Zakwalifikował się z nimi do mistrzostw Europy zarówno w 2021, jak i 2024 roku, w obu przypadkach wychodząc grup po rywalizacji z bardziej znanymi przeciwnikami, nie robiąc złego wrażenia - czytamy.