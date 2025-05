Sensacyjne wieści ws. transferu Bułki. Nowy kierunek, chętne aż cztery zespoły

Niedawno koronowani mistrzowie Turcji obrali na cel sprowadzenie naszego rodaka nie bez powodu. Znajdujący się regularnie między słupkami bramki giganta Fernando Muslera ma już na karku aż 38 lat, dlatego też to największa pora na znalezienie odpowiedniego następcy. Ekipa znad Bosforu może mieć jednak niemały problem . Sprawie potencjalnego transferu Marcina Bułki przyjrzał się Tomasz Włodarczyk i według jego wiedzy do wyścigu o płocczanina dołączyły aż cztery zespoły występujące w Premier League .

Kluby Premier League chcą mieć u siebie Marcina Bułkę. Możliwy powrót do Londynu

Co najważniejsze, każda z wymienionych wyżej drużyn mogłaby śmiało dać Polakowi rolę podstawowego bramkarza. Kibiców chyba najbardziej ucieszyłby transfer do Chelsea. "The Blues" regularnie walczą o trofea. Niebawem zagrają we Wrocławiu z Realem Betis o triumf w Lidze Konferencji Europy. Ponadto Marcin Bułka już w przeszłości przebywał dłużej w niebieskiej części Londynu. Wówczas miał zaledwie 17 lat i próbował swoich szans w akademii.