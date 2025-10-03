Sensacyjne wieści. Skorża z Probierzem walczą o stanowisko. Rola selekcjonera czeka

Sam wybór Michała Probierza na selekcjonera po krótkim czasie, w którym władzę w kadrze sprawował Fernando Santos, był swego rodzaju zaskoczeniem. Ostatecznie trudno kadencję Probierza ocenić jednoznacznie, ale na pewno można napisać, że pożegnanie byłego już selekcjonera odbyło się w bardzo złej atmosferze, przynajmniej jeśli chodzi o cały przekaz do mediów.

Głównym kandydatem do zastąpienia Probierza w roli selekcjonera Biało-Czerwonych był Maciej Skorża i otwarcie na ten temat wypowiadał się prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cezary Kulesza nie zdołał jednak przekonać Skorży do porzucenia Japonii, gdzie buduje swoją pozycję w zespole klubowym Urawa Red Diamonds i musiał rozejrzeć się za innymi kandydatami.

Skorża i Probierz na celowniku. Mogą przejąć reprezentację

Ostatecznie wybór padł na Jana Urbana, który przejął stery w kadrze, a Probierz pozostaje bez klubu od momentu rozstania się z reprezentacją. Z kolei Skorża niezmiennie buduje swoją pozycję na azjatyckim rynku. Jak się okazuje, byłym trenerem, choćby Lecha Poznań zainteresowali się już nie tylko Japończycy, ale także Chińczycy. Tym razem chodzi jednak o reprezentację.

Chińska federacja piłkarska w ostatnich dniach czerwca zdecydowała się rozstać z Branko Ivankoviciem. Doświadczony szkoleniowiec tymczasowo jest zastępowany przez Dejana Djurdjevicia. Jak się jednak okazuje, według informacji "Oriental Sports Daily" na celowniku działaczy znaleźli się właśnie Michał Probierz oraz Maciej Skorża, którzy w najbliższym czasie mogą powalczyć o fotel selekcjonera reprezentacji Chin.

Pytaniem jest teraz kwestia tego, czy Skorża oraz Probierz byliby w ogóle zainteresowani taką ofertą. Z pewnością lepszą pozycję w azjatyckiej piłce ma w tym momencie Skorża, który ze wspomnianą Urawą sięgnął po triumf w azjatyckiej Lidze Mistrzów w sezonie 2021/2022, zachwycając kibiców.

