Sensacyjne wieści, Ronaldo może zagrać u boku Polaka. Wyciekły fragmenty rozmowy

Jose Mourinho dzwoni do Cristiano Ronaldo. "Jesteś tam szczęśliwy?

Do tej pory zamysł realizowany był modelowo. Niewykluczone jednak, że w najbliższych tygodniach ulegnie to zmianie. Do gry wchodzi bowiem Jose Mourinho , znany z ekscentrycznych zachowań i pomysłów. Tym razem chce mieć u siebie gwiazdora, który za trzy miesiące skończy 40 lat .

- Jesteś tam szczęśliwy? Mówi się, że chcesz odejść... Jeśli odejdziesz, chciałbyś przyjechać do Fenerbahce ? - to słowa przypisane właśnie portugalskiemu trenerowi publikowane przez kataloński "Sport".

Jak czytamy, dyrektor sportowy stambulskiego klubu Mario Branco rozpoczął już rozmowy z władzami Al-Nassr . Ich finałem ma być transfer Ronaldo zrealizowany w najbliższym okienku transferowym. Na ile to scenariusz realny? Każda odpowiedź na to pytanie wydaje się ryzykowna.

Jeśli portugalski gwiazdor trafi do Fenerbahce, niewykluczone, że zagra u boku Sebastiana Szymańskiego, którego z tureckim klubem wiąże kontrakt do połowy 2027 roku. Polak co pół roku również przymierzany jest jednak do kilku silniejszych zespołów. Do tej pory najczęściej mówiło się w tym kontekście o Premier League.