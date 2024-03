Sensacyjne rozstrzygnięcie. Cristiano Ronaldo fatalnie "spudłował", jego klub za burtą

Do rewanżowego spotkania Al-Ain przystępowało z nikłą zaliczką po zwycięstwie na własnym stadionie 1-0. Wydawało się, że to nie jest duża strata, ale to jednak goście lepiej zaczęli pojedynek na Al-Awwal Park. Wyszli bowiem na prowadzenie 2-0. Obie bramki zdobył Soufiane Rahimi. Najpierw w 28. minucie, kiedy VAR sprawdzał, czy strzelec nie był na spalonym, a następnie w 45.

