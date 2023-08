Sensacyjne informacje w sprawie Benzemy. Szykuje się głośne odejście z klubu

Niewiele czasu było potrzeba, by media obiegły pierwsze informacje o tym, że Karim Benzema nie jest zadowolony po swoim transferze do ligi arabskiej. Francuskiemu napastnikowi ma nie być po drodze z trenerem Nuno Espirito Santo. Benzema miał nawet skontaktować się z pośrednikiem odpowiedzialnym za transfer. Czy to oznacza koniec piłkarza lub trenera w klubie Al-Ittihad?