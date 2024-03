Sensacyjne informacje prosto z Barcelony. Gwiazda na wylocie. Klub ma dość

FC Barcelona niezmiennie ma duże problemy finansowe, które wynikają z nieodpowiedniego zarządzania klubem jeszcze podczas kadencji Josepa Marii Bartomeu. W związku z tym obecnie "Duma Katalonii" nie może obecnie szaleć na rynku transferowym. Zespół z Katalonii obowiązują bardzo rygorystyczne zasady, związane z finansowym fair-play, które nakłada na klub La Liga . Obecnie Barcelona przy robieniu transferów musi stosować się do zasady trzy do jednego, a więc na każde wydane euro, musi zarobić trzy.

Nie jest to łatwa sytuacja, wręcz przeciwnie. Działacze "Dumy Katalonii" w związku z tym muszą być bardzo kreatywni w poszukiwaniu wzmocnień kadry, którą będą dysponować poszczególni trenerzy. Opcją na poszukiwaniu zawodników do poszerzenia składu są wypożyczenia oraz darmowe transfery. Trudno jednak znaleźć w tej sytuacji naprawdę jakościowe wzmocnienia, choć minionego lata ta sztuka się "Dumie Katalonii" udała przynajmniej na papierze. Do klubu trafił bowiem choćby Ilkay Gundogan, a więc jeden z najlepszych pomocników na świecie.