Hiszpanie już wiedzą. Vinicius Junior sięgnie po Złotą Piłkę

Brazylijczyk ma za sobą świetny sezon zwieńczony mistrzostwem Hiszpanii i triumfem w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Do tego na starcie rozgrywek 2024/25 dorzucił także Superpuchar Europy. Trud skrzydłowego został doceniony już wcześniej - uznano go za najlepszego zawodnika ubiegłej edycji Ligi Mistrzów . Trudno jednak zestawiać to z wyróżnieniem, jakim jest Złota Piłka.

Historyczny plebiscyt Złotej Piłki. Bez Cristiano i Messiego, kto tym razem pokrzywdzony?

Gdyby scenariusz "Marki" się sprawdził, nieco pokrzywdzony w tej sytuacji może czuć się Rodri. Pomocnik Manchesteru City również ma na koncie mistrzostwo kraju, a do tego był jednym z motorów napędowych reprezentacji Hiszpanii do mistrzostwa Europy. Wielu ekspertów stawiało go właśnie w roli faworyta do Złotej Piłki, choć w najbliższym czasie na boisku się nie pojawi. 28-latek doznał poważnego urazu i prawdopodobnie nie wróci do gry w tym sezonie.