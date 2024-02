Sebastian Szymański związał się z Fenerbahce w lipcu 2023 roku, przechodząc do tureckiego potentata, na zasadzie transferu definitywnego, z Dynamo Moskwa. Rosję opuścił dużo wcześniej, ale najpierw występował na wypożyczeniu w Feyenoordzie Rotterdam. Wybór Turcji, choć mógł wiązać się z dłuższymi planami na stabilizację, może skończyć się równie szybko, co wypożyczenie do Holandii.