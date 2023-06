Sensacyjne doniesienia. Cristiano Ronaldo przetarł szlak, trwają negocjacje

Wygląda na to, że Cristiano Ronaldo przetarł szlak w Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk trafił do tego kraju w styczniu tego roku, a niedługo mogą do niego dołączyć inne gwiazdy piłki nożnej. Według źródła AFP zbliżonego do negocjacji chodzi nawet o "więcej niż 10 zawodników".