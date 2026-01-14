Sensacyjna oferta dla Messiego, fortuna w grze. Może pobić absolutny rekord

Leo Messi w czerwcu ubiegłego roku skończył 38 lat i trzeba sobie powiedzieć wprost - jest on już u schyłku swojej wielkie kariery, choć niezmiennie prezentuje on wysoki poziom na boiskach amerykańskiej Major League Soccer, gdzie występuje na co dzień w barwach Interu Miami.

Przygoda Argentyńczyka z "Czaplami" powinna - przynajmniej w teorii - potrwać jeszcze do końca 2028 roku, bo właśnie do tego momentu piłkarz prolongował swój kontrakt ostatniej jesieni. Niemniej gwiazdor nie znika spod celownika rozlicznych innych zespołów.

Nie dziwi tu z pewnością, że szczególnie zainteresowane są tu kluby z Arabii Saudyjskiej, dla których wydanie prawdziwej fortuny na danego gracza nie stanowi większego problemu. Niemniej nawet biorąc poprawkę na ten fakt ostatnie doniesienia z obozu Al-Ittihad mogą wprawić w pewne osłupienie.

Kontrakt dla Messiego in blanco. To mogłaby być największa umowa w historii futbolu

Anmar Al-Haili, prezydent "Tygrysów", przyznał bowiem, że jest gotów do naprawdę daleko idących ustępstw, by tylko "La Pulga" trafił do Dżuddy. "Jeśli Messi zgodzi się podpisać kontrakt z Al-Ittihad, zostanie mu zaproponowana umowa, w ramach którego będzie mógł zarabiać tyle, ile zechce, tak długo, jak zechce - nawet dożywotnio" - orzekł działacz, cytowany m.in. przez TNT Sports. Innymi słowy zawodnik dostałby dokument in blanco i ograniczałyby go tylko i wyłącznie własne upodobania.

Nawet jednak tak hojna propozycja niekoniecznie musi przekonać kapitana "Albicelestes" i "The Herons". Al-Haili wspomniał bowiem, że w przeszłości Leo Messi już raz postawił pewne istotniejsze dla siebie wartości ponad gigantyczną fortunę.

"Kontaktowałem się z nim wcześniej, kiedy wygasł jego kontrakt z PSG. Zaoferowałem mu 1,4 miliarda euro. Odrzucił tak wysoką ofertę ze względu na rodzinę" - opisał prezydent saudyjskiego klubu.

Szanuję go, a Al-Ittihad zawsze będzie czekać na niego z otwartymi ramionami. Może przybyć kiedy tylko będzie chciał

Saudi Pro League. Al-Ittihad próbuje dogonić ścisłą czołówkę rozgrywek

Arabski zespół w krajowej lidze zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli tracąc do liderów z Al-Hilal 11 punktów. Drużyna, której barw bronią obecnie m.in. Benzema, Kante czy Fabinho, swój kolejny mecz rozegra z sąsiadem z tabeli, Al-Ettifaq, już 16 stycznia.

