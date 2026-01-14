Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjna oferta dla Messiego, fortuna w grze. Może pobić absolutny rekord

Paweł Czechowski

Leo Messi jest już bez dwóch zdań bliżej niż dalej zakończenia swojej niezwykłej piłkarskiej kariery, ale niezmiennie pozostaje on szalenie łakomym kąskiem na rynku transferowym. Argentyńczyk budzi wciąż zainteresowanie chociażby na Półwyspie Arabskim, a szejkowie nie zawahają się przed niczym, by zachęcić go w końcu do przenosin na Bliski Wschód. Nawet jeśli to oznacza danie piłkarzowi całkowicie wolnej ręki w kwestii umowy...

Mężczyzna w różowej koszulce sportowej z tatuażem na ramieniu macha ręką i uśmiecha się, stojąc na zielonej murawie; w tle widoczne inne postacie ubrane w sportowe stroje.
Leo MessiAyush KumarGetty Images

Leo Messi w czerwcu ubiegłego roku skończył 38 lat i trzeba sobie powiedzieć wprost - jest on już u schyłku swojej wielkie kariery, choć niezmiennie prezentuje on wysoki poziom na boiskach amerykańskiej Major League Soccer, gdzie występuje na co dzień w barwach Interu Miami.

Przygoda Argentyńczyka z "Czaplami" powinna - przynajmniej w teorii - potrwać jeszcze do końca 2028 roku, bo właśnie do tego momentu piłkarz prolongował swój kontrakt ostatniej jesieni. Niemniej gwiazdor nie znika spod celownika rozlicznych innych zespołów.

Nie dziwi tu z pewnością, że szczególnie zainteresowane są tu kluby z Arabii Saudyjskiej, dla których wydanie prawdziwej fortuny na danego gracza nie stanowi większego problemu. Niemniej nawet biorąc poprawkę na ten fakt ostatnie doniesienia z obozu Al-Ittihad mogą wprawić w pewne osłupienie.

10 najładniejszych goli polskich klubów w fazie ligowej Ligi Konferencji 2025/2026Polsat Sport

Kontrakt dla Messiego in blanco. To mogłaby być największa umowa w historii futbolu

Anmar Al-Haili, prezydent "Tygrysów", przyznał bowiem, że jest gotów do naprawdę daleko idących ustępstw, by tylko "La Pulga" trafił do Dżuddy. "Jeśli Messi zgodzi się podpisać kontrakt z Al-Ittihad, zostanie mu zaproponowana umowa, w ramach którego będzie mógł zarabiać tyle, ile zechce, tak długo, jak zechce - nawet dożywotnio" - orzekł działacz, cytowany m.in. przez TNT Sports. Innymi słowy zawodnik dostałby dokument in blanco i ograniczałyby go tylko i wyłącznie własne upodobania.

Nawet jednak tak hojna propozycja niekoniecznie musi przekonać kapitana "Albicelestes" i "The Herons". Al-Haili wspomniał bowiem, że w przeszłości Leo Messi już raz postawił pewne istotniejsze dla siebie wartości ponad gigantyczną fortunę.

"Kontaktowałem się z nim wcześniej, kiedy wygasł jego kontrakt z PSG. Zaoferowałem mu 1,4 miliarda euro. Odrzucił tak wysoką ofertę ze względu na rodzinę" - opisał prezydent saudyjskiego klubu.

Szanuję go, a Al-Ittihad zawsze będzie czekać na niego z otwartymi ramionami. Może przybyć kiedy tylko będzie chciał
skwitował.

Saudi Pro League. Al-Ittihad próbuje dogonić ścisłą czołówkę rozgrywek

Arabski zespół w krajowej lidze zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli tracąc do liderów z Al-Hilal 11 punktów. Drużyna, której barw bronią obecnie m.in. Benzema, Kante czy Fabinho, swój kolejny mecz rozegra z sąsiadem z tabeli, Al-Ettifaq, już 16 stycznia.

