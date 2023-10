Niedawny reprezentant Polski wybiegł na murawę ledwie dwa razy. Zaliczył 18 minut w spotkaniu Ligowym i 45 minut w krajowym pucharze. Od 8 sierpnia nikt go na boisku nie widział . Dlaczego?

- Ponieważ ma poważną kontuzję - odpowiada w rozmowie z Onetem Mariusz Piekarski, agent zawodnika. - Będzie pauzował co najmniej do końca rundy. W mediach można czasem przeczytać, że został odsunięty od składu. To wszystko bzdury. Wszystkie plany Maćka pokrzyżował uraz.