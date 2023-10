Sensacyjna decyzja w sprawie Euro 2028. Pieniądze będą gigantyczne

To pierwszy taki przypadek i jednocześnie wyzwanie dla UEFA. Euro 2028 odbędzie się bowiem na terenie aż pięciu federacji Wysp Brytyjskich - Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Północnej i Irlandii. A zatem pięć krajów jako gospodarze powinno mieć możliwość gry na Euro 2028 bez eliminacji.

Taką opcję jednak UEFA odrzuca. Nawet przy 24 ekipach, które wezmą udział w Mistrzostwach Europy 2028, nie ma mowy o wpuszczeniu bez gry aż pięciu gospodarzy. Zasada będzie taka, że wszystkie pięć weźmie udział w eliminacjach na zwykłych zasadach. Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna i Irlandia będą walczyły o awans jak każdy inny zespół.

Przy czym UEFA zastrzega, że po eliminacjach na Euro 2028 znajdą się dwa najlepsze zespoły spośród tej piątki gospodarzy, któe takiego awansu grupowego same nie wywalczyły.

Euro 2028 może być bez gospodarzy

To już na tym etapie jest bezprecedensowa decyzja, która będzie miała ważny wpływ na eliminacje. Wyobraźmy sobie bowiem taką oto sytuację, w której np. Polska ma w grupie któregoś z gospodarzy, chociażby Irlandię. Ta przed ostatnim meczem z Polakami nie ma pewności co do awansu z grupy, ale już wie, że zostanie zakwalifikowana z owej puli UEFA.

Może się też okazać, że ponownie nie będziemy mieli na Euro reprezentacji któregoś z gospodarzy. Taka sytuacja miała już miejsce podczas Euro 2021 - wtedy turniej odbywał się w Bukareszcie w Rumunii i Baku w Azerbejdżanie, chociaż reprezentacje tych państw się nie zakwalifikowały.

Wielka Brytania i Irlandia zgłosiły już stadiony, na których turniej w 2028 roku się odbędzie i tutaj mamy kolejne zaskoczenie - na liście nie ma legendarnego obiektu Old Trafford w Manchesterze. A jest to stadion, który brał udział niemal w każdym turnieju organizowanym przez Anglię. Niemal, bo zabrakło go w 2021 roku - wtedy mistrzostwa gościło jedynie Wrmbley. Old Trafford był jednak obiektem mundialu 1966 roku (tam sukcesy święciła Portugalia) i Euro w 1996 roku (tu chociażby w półfinale Czechy ograły Francję).

Powodem jest renowacja Old Trafford, która może się nie skończyć na czas.

Euro 2028 odbędzie się jednak w Manchesterze, przy czym na stadionie Manchesteru City. Będzie on gościł tak dużą imprezę pierwszy raz. W puli stadionów zabraknie także Anfield Road w Liverpoolu.

Stadiony wytypowane na Euro 2028:

Anglia - Londyn (Wembley i stadion Tottenham Hotspur), Manchester (obiekt Manchesteru City), Liverpool (stadion Evertonu), Newcastle (St. James' Park), Birmingham (Villa Park)

Szkocja - Glasgow (Hampden Park)

Walia - Cardiff (National Stadium)

Irlandia Północna - Belfast (Casement Park)

Irlandia - Dublin (Dublin Arena)

Jak donosi "The Times", organizatorzy Euro 2028 spodziewają się w związku z turniejem potężnych wpływów i to rzędu nawet 2,6 miliarda funtów. Euro 2028 będzie największą imprezą sportową zorganizowaną na Wyspach Brytyjskich od czasu igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Według raportów, turniej będzie także największą imprezą piłkarską od Euro 1996, która przyciągnie do Wielkiej Brytanii około 280 000 turystów. Wpływy mają być kluczowe dla brytyjskiej i irlandzkiej gospodarki.

Otwarcie Euro 2012 / AFP

Old Trafford w Manchesterze / AFP

Irlandia - Anglia / AFP