Sensacyjna decyzja Cristiano Ronaldo. Portugalczycy zachwyceni, to się dzieje

5 lutego Cristiano Ronaldo świętował 40. urodziny. Mimo zaawansowanego wieku legenda pozostaje w znakomitej formie fizycznej i nie myśli nawet o zakończeniu kariery. Portugalczyk nabija rekordy strzeleckie w Al Nassr i wszystko wskazuje na to, że przedłuży umowę z klubem z Arabii Saudyjskiej. Marzeniem napastnika pozostaje występ na mundialu w 2026 roku i jest on na najlepszej drodze ku temu, by się ono spełniło.