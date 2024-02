Bundesliga w ostatnich sezonach kojarzy się z potworną monotonią. Bayern, Bayern, Bayern i jeszcze kilka razy Bayern Monachium . Tak wygląda lista mistrzów Niemiec od sezonu 2012/2013. Ostatni raz, gdy Bayern nie zdobył mistrzostwa Niemiec w Borussii Dortmund grała polska trójka złożona z Roberta Lewandowskiego , Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. Zresztą, to właśnie oni w sezonie 2010/2011 wygrali wyścig o to trofeum.

Xabi Alonso geniuszem, który chce powstrzymać Bayern Monachium

Jasne bywały takie sezony, w których do ostatnich meczów, a nawet minut mieliśmy wielkie emocje. Przykładem choćby poprzednie rozgrywki, gdy kwestia tytułu rozegrała się w ostatnich 30 minutach i ostatecznie wygrał... Bayern nad Borussią Dortmund. Trwający sezon daje nadzieję na to, że nie tylko rozgrywki do końca będą trzymać w napięciu, ale co więcej, na szczycie Bundesligi w końcu dojdzie do zmiany.