Sensacja z udziałem Krychowiaka, gigant zatrzymany. Dwie czerwone kartki

Edouard Mendy, Franck Kessie, Gabri Veiga, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin oraz Roberto Firmino - to piłkarze, którzy we wtorkowy wieczór wybiegli w pierwszym składzie Al Ahli. Nazwiska rywali nie zrobiły jednak wrażenia na piłkarzach Abha Club, którzy objęli prowadzenie w drugiej minucie czasu doliczonego do pierwszej części gry.