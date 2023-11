Reprezentacja Polski fatalnie spisała się w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy w Niemczech, w tej chwili pozostając poza burtą tego turnieju. Ostatnią deską ratunku są baraże, w których do grona 21 drużyn dołączy jeszcze trzech szczęśliwców. Nasza kadra ma za sobą choćby katastrofalny mecz w Mołdawii, gdzie we wstydliwym stylu dała sobie wydrzeć trzy punkty. Zespół z Naddniestrza poważnie zagroził "Biało-Czerwonym", ale ma inny powód, by właśnie podkreślać historyczny wyczyn.