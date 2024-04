Bayer Leverkusen 14 kwietnia 2024 roku stanął przed najważniejszym meczem w całej swojej historii. Drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso tego dnia mierzyła się z Werderem Brema przed własnymi kibicami, a to spotkanie miało wyjątkową wagę. Potencjalne zwycięstwo oznaczało bowiem przypieczętowanie pierwszego w historii mistrzostwa Niemiec i wyrwanie go z rąk Bayernu Monachium. To się wydarzyło. Bayer wygrał to spotkanie aż 5:0 i nie pozostawił złudzeń, kto w tym sezonie jest najlepszy w Niemczech.