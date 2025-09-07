Sensacja w meczu "polskiej grupy" była o krok. Aż nadeszła 63. minuta

W niedzielę 7 września o 18:00 rozpoczął się mecz reprezentacji Holandii z Litwą. Oczywistym faworytem spotkania rozgrywanego w Kownie była Holandia. Podopieczni Ronalda Koemana napotkali jednak na nieoczywiste problemy w pierwszej połowie. I to pomimo tego, że wyszli naprawdę mocnym składem, na czele z Virgilem van Dijkiem, Codym Gakpo czy Memphisem Depayem.

Zaskakująca pierwsza połowa meczu Litwa - Holandia. Do przerwy 2:2

Początek spotkania obfitował w szereg fauli i niedokładnych zagrań. Jak można było się spodziewać, to Holendrzy narzucili swój styl gry i próbowali zdominować rywala. Szczególnie aktywny był Memphis Depay, który walczył o to, by już tego niedzielnego popołudnia przejść do historii holenderskiej piłki.

I ta sztuka mu się udała w 11. minucie meczu. Po podaniu od Cody'ego Gakpo z boku pola karnego, holenderski napastnik grający w brazylijskim klubie Corinthians pokonał Edvinasa Gertmonasa. Dla Depaya był to 51. gol w kadrze, dzięki czemu stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji Holandii.

W 33. minucie Holendrzy strzelili jeszcze jedną bramkę. Za sprawą trafienia Quintena Timbera zrobiło się 2:0. Jednak już trzy minuty później Litwini ruszyli do odrabiania strat i zrobiło się 2:1. Jeszcze pod koniec pierwszej połowy na 2:2 wyrównał Edvinas Girdvainis. Zatem, sensacja stała się faktem i po pierwszych 45 minutach Holandia nie mogła mówić o tym, że prowadzi.

Nadeszła 63. minuta. Memphis Depay śrubuje rekord

Na początku drugiej połowy Litwini dokonali dwóch zmian. Trzecia, w 50. minucie była wymuszona przez kontuzję Klaudijusa Upstasa. Kilkanaście minut później potrójnej zmiany dokonał Ronald Koeman. Za chwilę, w 63. minucie Memphis Depay dopisał do swojego dorobku 52. bramkę dla reprezentacji, popisując się naprawdę dobrym uderzeniem z główki. W tym momencie Holandia prowadziła z Litwą 3:2.

Litwini nie składali broni. Próbowali atakować, kreując akcje na połowie Holendrów. Za chwilę jednak Cody Gakpo doszedł do dobrej okazji na strzelenie gola. Uderzając sprzed pola karnego trafił w poprzeczkę, która uratowała sąsiadów Polski od straty czwartej bramki. Dwie minuty później Donyell Malen umieścił piłkę w siatce. Po chwili sędzia cofnął gola, dopatrując się faulu Holendra w ataku.

Ostatecznie, wynikiem 3:2 zakończył się mecz Holandii z Litwą w Kownie. Oznacza to, że "Oranje" umacniają się na pozycji lidera grupy G. Podopieczni Ronalda Koemana mają 10 punktów po czterech spotkaniach.

Czekamy na odpowiedź Polaków, którzy już o 20:45 zaczną mecz z Finami. Relacja tekstowa w serwisie Interii Sport.

