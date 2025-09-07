Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacja w meczu "polskiej grupy" była o krok. Aż nadeszła 63. minuta

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Zakończył się mecz reprezentacji Litwy z Holandią. W meczu grupowych rywali Polaków było blisko sensacji. Holendrzy już prowadzili 2:0, jednak w pewnym momencie Litwini doprowadzili do wyrównania. W ten sposób zakończyła się pierwsza połowa, po której pełni nadziei sąsiedzi Polaków zaczęli drugie 45 minut. Kiedy nadeszła 63. minuta, wszystko stało się jasne.

Litwa - Holandia
Litwa - HolandiaPETRAS MALUKASAFP

W niedzielę 7 września o 18:00 rozpoczął się mecz reprezentacji Holandii z Litwą. Oczywistym faworytem spotkania rozgrywanego w Kownie była Holandia. Podopieczni Ronalda Koemana napotkali jednak na nieoczywiste problemy w pierwszej połowie. I to pomimo tego, że wyszli naprawdę mocnym składem, na czele z Virgilem van Dijkiem, Codym Gakpo czy Memphisem Depayem.

Składy drużyn

Litwa
Holandia
Rezerwowi

Zaskakująca pierwsza połowa meczu Litwa - Holandia. Do przerwy 2:2

Początek spotkania obfitował w szereg fauli i niedokładnych zagrań. Jak można było się spodziewać, to Holendrzy narzucili swój styl gry i próbowali zdominować rywala. Szczególnie aktywny był Memphis Depay, który walczył o to, by już tego niedzielnego popołudnia przejść do historii holenderskiej piłki.

I ta sztuka mu się udała w 11. minucie meczu. Po podaniu od Cody'ego Gakpo z boku pola karnego, holenderski napastnik grający w brazylijskim klubie Corinthians pokonał Edvinasa Gertmonasa. Dla Depaya był to 51. gol w kadrze, dzięki czemu stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji Holandii.

W 33. minucie Holendrzy strzelili jeszcze jedną bramkę. Za sprawą trafienia Quintena Timbera zrobiło się 2:0. Jednak już trzy minuty później Litwini ruszyli do odrabiania strat i zrobiło się 2:1. Jeszcze pod koniec pierwszej połowy na 2:2 wyrównał Edvinas Girdvainis. Zatem, sensacja stała się faktem i po pierwszych 45 minutach Holandia nie mogła mówić o tym, że prowadzi.

Nadeszła 63. minuta. Memphis Depay śrubuje rekord

Na początku drugiej połowy Litwini dokonali dwóch zmian. Trzecia, w 50. minucie była wymuszona przez kontuzję Klaudijusa Upstasa. Kilkanaście minut później potrójnej zmiany dokonał Ronald Koeman. Za chwilę, w 63. minucie Memphis Depay dopisał do swojego dorobku 52. bramkę dla reprezentacji, popisując się naprawdę dobrym uderzeniem z główki. W tym momencie Holandia prowadziła z Litwą 3:2.

Litwini nie składali broni. Próbowali atakować, kreując akcje na połowie Holendrów. Za chwilę jednak Cody Gakpo doszedł do dobrej okazji na strzelenie gola. Uderzając sprzed pola karnego trafił w poprzeczkę, która uratowała sąsiadów Polski od straty czwartej bramki. Dwie minuty później Donyell Malen umieścił piłkę w siatce. Po chwili sędzia cofnął gola, dopatrując się faulu Holendra w ataku.

Ostatecznie, wynikiem 3:2 zakończył się mecz Holandii z Litwą w Kownie. Oznacza to, że "Oranje" umacniają się na pozycji lidera grupy G. Podopieczni Ronalda Koemana mają 10 punktów po czterech spotkaniach.

Kwalifikacje MŚ - Europa
1. Runda
07.09.2025
18:00
Zakończony
Gvidas Gineitis
36'
Edvinas Girdvainis
43'
Memphis Depay
11' , 63'
Quinten Timber
33'
Wszystko o meczu

Czekamy na odpowiedź Polaków, którzy już o 20:45 zaczną mecz z Finami. Relacja tekstowa w serwisie Interii Sport.

Mężczyzna w średnim wieku o jasnych włosach, ubrany w ciemną koszulkę, siedzi z poważnym wyrazem twarzy na neutralnym tle.
Ronald KoemanMindaugas KulbisEast News
Zawodnicy drużyny piłkarskiej świętują zdobycie bramki, skupieni w dynamicznym uścisku, wyrażają silne emocje i radość. Na ich twarzach widać ekscytację i energię, a koszulki sportowe mają nazwiska zawodników.
Memphis Depay przeszedł do historii w meczu Litwa-HolandiaMindaugas KulbisEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja