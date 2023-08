Sensacja w Ligue 1. Wielkie emocje w Breście. Gol w końcówce zdecydował

RC Lens swój sezon Ligue 1 rozpoczęło od wyjazdu do Brestu i zmierzenia się z tamtejszym zespołem. Pogoda na stadionie dopisywała, wystarczyło tylko zagrać dobrze w piłkę. Kibice na stadionie z pewnością nie narzekali na to, co zobaczyli. Ostatecznie spotkanie zakończyło się sensacyjną porażką gości, którzy ze stanu 2:0 na swoją korzyść, byli w stanie przejść do porażki 2:3 i to Stade Brest zdobył pierwsze trzy punkty w tym sezonie.